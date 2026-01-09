UPL inicia en Astorga una ronda de visitas al territorio

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El secretario de organización de UPL, vicepresidente de la Diputación de León, Roberto Aller, ha iniciado en Astorga una serie de visitas a las comarcas leonesas con el objetivo de conocer de primera mano las necesidades del territorio y escuchar y trasladar a los representantes locales el apoyo del partido de cara a las próximas elecciones autonómicas.

Aller, acompañado por miembros de UPL Astorga, como el presidente del Comité Comarcal, Ricardo Pomar, la pedánea de Piedralba, Amor Couso, y el concejal de Santiago Millas, Bernardo Alonso, ha visitado diversas infraestructuras que constituyen una de las principales preocupaciones de los vecinos.

En este sentido, Aller ha explicado a los representantes municipales que la vía afectada, la que une Astorga con la localidad de Nistal, cuenta ya con un proyecto que ya está redactado, encaminado a la mejora de esta vía, aunque su ejecución permanece paralizada a la espera de que se puedan realizar los trámites necesarios para llevar a cabo la expropiación de las fincas afectadas, trámites tras los que la Diputación podría ejecutar de manera inmediata el proyecto existente y dar respuesta a una demanda histórica de la comarca.

Precisamente para evitar que situaciones como esta se repitan en distintos puntos de la provincia, el área de Infraestructuras de la Diputación, dirigida por Roberto Aller, ha impulsado la creación de una Oficina de Expropiaciones, que se ha puesto recientemente en marcha gracias a la labor de UPL.