Los colegios de Astorga serán los protagonistas del pregón de la Piñata

El Ayuntamiento de Astorga ha designado a los colegios de la ciudad como pregoneros oficiales en reconocimiento a su papel fundamental en la preservación y el colorido de esta festividad.

La ciudad de Astorga ya tiene voz para el inicio de sus carnavales 2026. En una decisión que busca poner en valor el tejido social y educativo del municipio, los centros escolares han sido elegidos de forma conjunta para dar el pistoletazo de salida a la celebración. Esta distinción premia la implicación constante de alumnado, profesorado y familias, quienes año tras año transforman las calles en un escaparate de creatividad, esfuerzo y participación ciudadana.

El reconocimiento subraya la labor pedagógica y cultural que se realiza desde las aulas. Según destaca el comunicado, los colegios son los principales encargados de transmitir a las nuevas generaciones el respeto por las tradiciones locales y el espíritu de convivencia. Al integrar el carnaval en su calendario escolar, los centros no solo mantienen viva la tradición, sino que fortalecen la identidad de Astorga y aseguran el relevo generacional de una de las citas más queridas del calendario leonés.

La representación de este pregón coral recaerá en los seis centros que vertebran la comunidad educativa de la ciudad: los centros públicos de infantil y primaria Blanco de Cela, Santa Marta y Ángel González Álvarez; los colegios concertados La Salle y Paula Montal; y el Centro de Educación Especial Santa María Madre de la Iglesia. La inclusión de este último resalta el carácter inclusivo y diverso que el carnaval representa para la sociedad astorgana.