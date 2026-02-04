Declarada de utilidad pública una explotación en Santa Colomba de Somoza

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León ha publicado este miércoles la resolución que declara la utilidad pública y la necesidad de ocupación para proceder a la expropiación de siete parcelas situadas en el término municipal de Santa Colomba de Somoza, en León, afectadas por la concesión minera Pedredo, número 15.161, explotada por la empresa Construcciones Sindo Castro S.A..

La resolución, firmada el 9 de octubre de 2025 por el Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía, y ahora publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León, afecta a siete fincas repartidas entre los polígonos 126 y 127 de Santa Colomba de Somoza, con una superficie total superior a 79.000 metros cuadrados, pertenecientes a distintos propietarios, herederos, una titularidad desconocida y una parcela adscrita a la categoría de masa común.

El expediente fue iniciado en mayo de 2022, cuando la empresa promotora solicitó la expropiación forzosa de 12 parcelas necesarias para el desarrollo del proyecto minero. Tras requerimientos administrativos, documentación adicional y la publicación del listado de bienes afectados, varios particulares y juntas vecinales presentaron alegaciones.

Entre ellas, vecinos y entidades locales adujeron principalmente tres argumentos: que las parcelas proceden de un proceso de concentración parcelaria en el que se invirtieron recursos públicos;que no estaba acreditada la urgencia ni la utilidad pública, al no considerarse el material a explotar un recurso escaso; y que no estaban conformes con la notificación ni la oferta económica de la empresa. Sin embargo, la Junta desestimó todas las alegaciones, al considerar que la utilidad pública viene determinada por la Ley de Minas