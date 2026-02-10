Astorga presenta una Piñata llena de tradición, participación y animación

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El portavoz del Ayuntamiento de Astorga y concejal de Deportes y Medio Ambiente, Julián García, junto al concejal de Fiestas, Borja González, presentaron oficialmente el programa de la Piñata de Astorga 2026, que se celebrará del 20 al 22 de febrero y que volverá a convertir a la ciudad en epicentro del Carnaval en la comarca.

Tras la reciente presentación del cartel anunciador, obra de César Núñez, que ha cosechado una excelente acogida por su calidad artística, los ediles dieron a conocer una programación «cargada de actividades para todos los públicos», en la que este año destaca como principal novedad la figura de los pregoneros. En esta edición, el pregón correrá a cargo de los colegios de la ciudad, en reconocimiento a su implicación constante con el Carnaval astorgano.

García subrayó el papel fundamental de los centros educativos, protagonistas del desfile infantil del viernes y con una participación destacada también en el desfile general del sábado. «El Carnaval de Astorga no se entiende sin el desfile escolar», afirmó, agradeciendo expresamente el esfuerzo de docentes y comunidades educativas por sacar a la calle a cientos de niños y niñas cada año. En este reconocimiento se incluyó a los colegios Blanco de Cela, Santa Marta, Ángel González Álvarez, La Salle, Puebla Montal y, de manera especial, al colegio Santa María Madre Iglesia-Cosamai.

Por su parte, Borja González detalló una programación que arrancará el viernes 20 con el desfile de colegios y el pregón en la Plaza Mayor, seguido de espectáculos familiares, torneos, baile de disfraces, chocolatada y actividades musicales. El sábado 21 llegará el momento culminante con el Gran Desfile de la Piñata 2026, que contará con grupos procedentes de distintos puntos de la provincia y repartirá más de 4.000 euros en premios, además de una intensa jornada de música, charangas y actuaciones en la Plaza Mayor.

El domingo 22 se pondrá el broche final con propuestas culturales y el tradicional desfile de despedida y quema de la Piñata, que este año tendrá un carácter especialmente emotivo por la jubilación de Manolo, jefe de la Brigada de Obras y creador de la Piñata durante más de dos décadas.