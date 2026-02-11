La Policía Local de Astorga hizo más de mil test de alcoholemia

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Astorga ha presentado este miércoles la memoria anual de la Policía Local correspondiente al ejercicio 2025. Un documento que, en palabras del alcalde, José Luis Nieto, no solo busca exponer la actividad de los agentes de forma clara, sino servir como «una rendición de cuentas a la ciudadanía y una herramienta de análisis para la planificación futura». Nieto ha subrayado que la misión principal del cuerpo sigue siendo trabajar en beneficio de todos los astorganos, ofreciendo una visión global del desempeño de la plantilla encabezada por el jefe del servicio, José Berciano.

Durante la presentación, el concejal responsable del área puso en valor la operatividad actual del cuerpo, que cuenta con 21 efectivos (4 oficiales y 17 agentes), permitiendo cubrir el servicio las 24 horas del día. «Pocas veces hemos podido contar con la plantilla al completo. A más agentes en la calle, mayor seguridad para los ciudadanos», ha señalado el edil, destacando el incremento en controles de alcoholemia, drogas y velocidad.

Tráfico y Seguridad Ciudadana

Berciano desglosó técnicamente los datos de la memoria, dividida en cuatro grandes bloques. En el ámbito del tráfico, se registraron 949 denuncias al Reglamento General de Circulación y se realizaron 4.017 controles de velocidad mediante radar, que resultaron en 190 denuncias. En cuanto a la seguridad vial, se efectuaron 1.073 pruebas de alcoholemia (30 positivas) y 21 de drogas (5 positivas). En el área de seguridad ciudadana, los agentes realizaron 266 actuaciones generales, que incluyeron 73 identificaciones y un total de 17 detenciones. Uno de los datos más preocupantes de la memoria es el incremento de la siniestralidad vial, que prácticamente se ha duplicado respecto a 2024. De los 42 accidentes registrados, 20 resultaron con heridos. Los puntos negros de la ciudad se localizan en la Avenida de las Murallas, la Avenida Ponferrada y la Carretera de Sanabria.