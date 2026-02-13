Astorga dona lo recaudado en la carrera navideña

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La ciudad de Astorga acogió durante las pasadas fiestas navideñas su tradicional carrera solidaria, que este año destinó su recaudación a la Asociación Salud Mental León, a través de su delegación local. El evento logró reunir un total de 1.432 euros, procedentes de 894 euros recaudados por las inscripciones de corredores y 538 euros aportados por las personas que participaron andando. Aunque la cantidad no permitirá acometer grandes proyectos, desde la organización subrayan que supone «un pequeño granito de arena» fruto de la implicación ciudadana. Mar Villegas, responsable de la delegación en Astorga, agradeció la colaboración y destacó que la aportación contribuirá a mantener los distintos programas que desarrolla la entidad. Entre ellos están el punto de información y asesoramiento o el servicio de promoción de la autonomía personal.