Astorga ofrece un edificio para la sede del Grupo de Unidades de Intervención Policial

Las torres de la Catedral de Astorga despuntan sobre los tejados de los edificios de la ciudad.

Publicado por Agencias León

El alcalde de Astorga, José Luis Nieto, ha trasladado al Comité Provincial de la Unión Federal de Policía de León su disposición a ceder un edificio en la ciudad, de dos plantas y 1.600 metros cuadrados, para albergar la sede del nuevo Grupo de Unidades de Intervención Policial (UIP), compuesto por 50 agentes de Policía Nacional.

La creación de este Grupo está prevista por la Dirección General de la Policía (DGP) en el ámbito de Castilla y León y la Unión Federal de Policía reivindica que su implantación se lleve a cabo en la Comisaría Provincial de León o en alguna de sus comisarías locales, ya sea dentro de sus instalaciones o en dependencias externas.

La UFP valora positivamente esta iniciativa del Ayuntamiento de Astorga, que evidencia su compromiso con la seguridad pública y con el refuerzo de la presencia de la Policía Nacional en la provincia leonesa, una de las más extensas de España y apunta que el inmueble ofrecido, en perfecto uso, requeriría únicamente la realización de unas pequeñas obras de adaptación para adecuarlo a las necesidades de una unidad antidisturbios como la UIP.

En la actualidad, la única ciudad de Castilla y León que cuenta con dos Grupos de UIP, con un total de 100 agentes, es Valladolid. La DGP ha manifestado su intención de implantar este nuevo Grupo en la comunidad autónoma, si bien todavía no se ha adoptado una decisión definitiva sobre su ubicación concreta.