Astures y Romanos, a por el Interés Turístico Nacional

El Ayuntamiento de Astorga y la Asociación de Astures y Romanos han presentado este miércoles de forma oficial la solicitud para que su recreación histórica sea declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional. En una rueda de prensa que ha contado con la participación del alcalde y concejal de Turismo, José Luis Nieto, el presidente de la asociación, David Gordón, y la gestora cultural, Paula Brito, se ha puesto de manifiesto que este paso supone un hito natural en la evolución de un evento que este año celebra su 40 aniversario, consolidándose como una de las cinco recreaciones más antiguas de toda España.

Durante el encuentro, los responsables municipales han destacado que la fiesta ha logrado una continuidad y madurez excepcionales, reforzando su presencia durante todo el año mediante conferencias y actos complementarios. Este esfuerzo constante busca no solo mantener viva la memoria histórica de la antigua Asturica Augusta, sino proyectar la recreación hacia un público mucho más amplio y diverso. En este sentido, David Gordón ha subrayado que esta iniciativa representa un avance fundamental tanto para la asociación como para la ciudad, señalando que «todo lo que contribuya al crecimiento y proyección de la recreación es bienvenido» y resaltando la excelente sintonía y colaboración mantenida con el Ayuntamiento durante toda la tramitación del complejo expediente.

Por su parte, el alcalde José Luis Nieto ha hecho hincapié en la importancia estratégica de esta candidatura para la promoción turística y la puesta en valor del patrimonio cultural de Astorga. Según el regidor, obtener este reconocimiento otorgará una visibilidad nacional que «puede favorecer la atracción de visitantes y consolidar el evento dentro del calendario de recreaciones históricas de referencia en España», lo que se traducirá en un impulso económico y social para la comarca.

El expediente remitido al Ministerio ya incluye el grueso de la documentación necesaria, acreditando la trayectoria de la fiesta, la masiva participación ciudadana y el impacto obtenido en los medios de comunicación a lo largo de los años. Actualmente, el dossier se encuentra en su fase final, a falta únicamente de incorporar el acuerdo plenario previsto para la próxima sesión y un informe SEO que ha sido externalizado para garantizar el cumplimiento de los estándares exigidos. Con estos últimos pasos, la documentación estará lista para la evaluación definitiva por parte de las autoridades nacionales.

Brito ha puesto en valor la estrategia de difusión que exige el ministerio para otorgar esta categoría señalando que la comunicación "es lo que permite que lo que hacemos aquí trascienda y se conozca fuera».