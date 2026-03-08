Astorga abre el plazo para solicitar y renovar las tarjetas de la ORA

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Astorga pondrá en marcha el procedimiento para la obtención o renovación de las tarjetas de residentes y comercio de la zona ORA.

Podrán obtener el distintivo de residente las personas físicas propietarias de vehículos que lo soliciten en impreso oficial y cumplan varios requisitos: estar empadronadas y residir en alguna de las calles incluidas en la zona O.R.A., estar al corriente del pago del impuesto municipal sobre vehículos de tracción mecánica en el Ayuntamiento de Astorga y no tener pendientes en vía ejecutiva multas de tráfico.

También podrán solicitar la tarjeta los comerciantes titulares de establecimientos situados dentro de la zona regulada.

Para acreditar los requisitos será necesario presentar documento de identidad (DNI, pasaporte o permiso de residencia), el permiso de circulación del vehículo —junto a una fotocopia—, el último recibo del impuesto municipal de vehículos y, en el caso de actividades comerciales o industriales, el último recibo del Impuesto de Actividades Económicas (IAE). Como norma general se concederán un máximo de dos distintivos por domicilio o actividad.

Las solicitudes deberán dirigirse al alcalde y presentarse mediante el modelo oficial disponible en la sede electrónica del Ayuntamiento de Astorga o de forma presencial en la Oficina de Registro.

El plazo de renovación de las tarjetas se abrirá entre el 12 y el 27 de marzo de 2026. Las tarjetas expedidas durante 2025 caducarán el 1 de abril, por lo que a partir de esa fecha los usuarios deberán contar con el nuevo distintivo.

Las nuevas tarjetas podrán recogerse en las oficinas de la empresa Dornier.