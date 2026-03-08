La igualdad desde la infancia en Astorga

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Astorga desarrolla varias iniciativas para fomentar la igualdad con motivo del Día de la Mujer. Entre ellas, se repartirá a los alumnos de Primaria un cubilete reutilizable con imágenes de niños y niñas junto a elementos representativos de la ciudad, para promover valores de igualdad desde la infancia. Además, a la entrada del cine se han distribuido marcapáginas conmemorativos entre los asistentes. Dentro del programa de actos, el 26 de marzo tendrá lugar un concierto gratuito en el Casino de Astorga a cargo de Sheila Blanco y Julián Olivares, a las 20.30 horas