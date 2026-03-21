Astorga viaja por 120 años de historia

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Biblioteca Municipal de Astorga ha inaugurado la exposición con la que el Diario de León conmemora sus 120 años de historia, una muestra que repasa los grandes acontecimientos de la provincia a través de sus páginas.

Al acto asistieron el director del periódico, Joaquín Sánchez Torné; el director comercial, Daniel González Castrodeza; y el jefe de Fotografía y comisario de la exposición, Ramiro López Lobato. También acudió el alcalde de la ciudad, José Luis Nieto, acompañado por buena parte de la corporación municipal, así como el presidente de la Cámara de Comercio de Astorga, Juan José Alonso. En representación de Caja Rural, patrocinadora de la muestra, estuvieron presentes Ángel Zorita Fernández, jefe de zona de León, y José Hugo Puente Ferreira, director de la oficina principal de Ponferrada.

Durante su intervención, el alcalde subrayó el valor histórico de la exposición y su vinculación con la ciudad. «La exposición que inauguramos en esta ciudad bimilenaria es un reflejo del primer periódico de la provincia y de cómo han ido pasando las generaciones a lo largo del tiempo», explicó. Además, animó a la ciudadanía a visitarla. «Invito a todos los astorganos y astorganas a acercarse en las próximas semanas a la biblioteca, donde no solo verán imágenes de la ciudad, sino también los hechos más relevantes que han marcado nuestra historia reciente».

Nieto también quiso agradecer el compromiso de las entidades implicadas. «Es de agradecer tanto al Diario de León como a Caja Rural su implicación por acercar a distintos puntos de la provincia la realidad de nuestra historia», señaló, destacando la importancia de iniciativas culturales de este tipo.

Tras las palabras institucionales, el comisario de la muestra, Ramiro López Lobato, guio a los asistentes por un recorrido que recoge 120 años de periodismo en 52.881 ediciones, con una cuidada selección de noticias que abarcan desde el ámbito social y político hasta el deportivo y los grandes sucesos.

La exposición podrá visitarse hasta el 5 de mayo, de lunes a viernes en horario de 18.30 a 20.30 horas, y los fines de semana de 12.00 a 14.00 horas, ofreciendo una oportunidad única para redescubrir la historia reciente de la provincia a través de sus páginas.