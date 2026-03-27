Astorga restaura la fachada histórica de su Ayuntamiento

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Astorga ha impulsado el proyecto de intervención para la restauración de la fachada histórica de la Casa Consistorial, un edificio declarado Bien de Interés Cultural, con el objetivo de frenar su avanzado deterioro y garantizar su conservación.

El proyecto, ya remitido a la Comisión Territorial de Patrimonio para su autorización, contempla una actuación especializada sobre el cuerpo superior de la fachada —torres, espadaña y elementos ornamentales—, donde se concentran los daños más graves como se pueden observar en las fotografías adjuntas.

El presupuesto base de licitación asciende a 280.319,73 euros (IVA incluido), reflejando la complejidad de unos trabajos que incluyen limpieza, consolidación, eliminación de intervenciones inadecuadas y recuperación estética del conjunto; financiado por el Plan R del Intituto Leónes de Cultura (ILC) el importe de 239.797,02 euros.

Estado «preocupante»

Los estudios técnicos advierten de un estado de conservación preocupante, con riesgo de desprendimientos debido a la degradación de la piedra, la acción ambiental y patologías derivadas de intervenciones anteriores, según explica el Ayuntamiento de Astorga en un comunicado.

«El proyecto busca no solo asegurar la estabilidad del edificio, sino también recuperar la coherencia visual de uno de los símbolos arquitectónicos más representativos de Astorga», añade el documento municipal.

De esta forma, el Ayuntamiento de Astorga otorgará una 'nueva cara' al edificio, que es un emblema del municipio.