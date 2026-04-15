Asemac y LiberaTuDeuda, contra el endeudamiento

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La plataforma LiberaTuDeuda.org y la Asemac han firmado un acuerdo de colaboración para ofrecer asesoramiento gratuito a personas con problemas de endeudamiento en el ámbito provincial.

Gracias a este convenio, asociados, trabajadores, autónomos y personas vinculadas a las empresas de Asemac podrán acceder sin coste a un análisis personalizado de su situación económica y legal, así como a una estrategia para hacer frente a sus deudas. El servicio incluye el estudio de productos financieros como préstamos personales, microcréditos o tarjetas revolving, además de opciones legales como la Ley de la Segunda Oportunidad o concursos de acreedores.

El CEO de LiberaTuDeuda.org, Francisco García González, destacó que el objetivo es «ofrecer información clara y una estrategia realista sin coste y sin compromiso». Por su parte, el presidente de Asemac, Pablo Peyuca González, subrayó que el acuerdo refuerza el apoyo a empresas, autónomos y familias en un contexto económico complejo.