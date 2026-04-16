El polígono de Astorga inicia su modernización

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Astorga sacará en los próximos días a licitación las obras de adecuación y mejora del polígono industrial de la ciudad, una intervención destinada a modernizar una de las principales áreas económicas del municipio y mejorar su funcionamiento diario.

El proyecto, redactado por los servicios técnicos municipales, cuenta con un presupuesto base de 65.488,28 euros y un plazo de ejecución estimado de cuatro meses. La actuación se centrará principalmente en la repavimentación de aceras y zonas de aparcamiento, lo que permitirá una intervención ágil con efectos directos sobre la operatividad del polígono.

Las obras contemplan la reparación de pavimentos deteriorados mediante la demolición de losas dañadas y la posterior ejecución de nuevos tramos de hormigón. Asimismo, se reforzará la base estructural para garantizar una mayor durabilidad de las superficies.

El proyecto también incluye mejoras en el sistema de evacuación de aguas, con el tapado de cunetas mediante tuberías de hormigón y la instalación de elementos de protección en sus accesos. Estas actuaciones permitirán corregir problemas actuales como fisuras, hundimientos o falta de nivelación, que afectan tanto a peatones como a vehículos.

Desde el consistorio destacan que la intervención tendrá beneficios directos para empresas y trabajadores. Entre ellos, una mayor seguridad vial y peatonal, la mejora de la accesibilidad para clientes y proveedores, y una reducción de los costes de mantenimiento a medio y largo plazo gracias a la renovación de las infraestructuras.

Además, la optimización del drenaje contribuirá a evitar acumulaciones de agua, uno de los factores que más deterioro genera en este tipo de espacios.

Esta actuación se enmarca en una estrategia más amplia del Ayuntamiento de Astorga para modernizar el polígono industrial, que contempla otras intervenciones como la mejora del alumbrado, la señalización o los sistemas de seguridad.

El objetivo es reforzar la competitividad del área, mejorar su imagen y favorecer tanto la consolidación de empresas ya instaladas como la atracción de nueva actividad económica.

Criterios de sostenibilidad

El proyecto incorpora también criterios de sostenibilidad, con una gestión controlada de los residuos de construcción y demolición. En este sentido, se priorizará la reutilización de materiales y su tratamiento a través de gestores autorizados, reduciendo así el impacto ambiental de la actuación.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento da un paso más en su apuesta por el desarrollo económico local, apostando por infraestructuras modernas, seguras y adaptadas a las necesidades actuales del tejido empresarial.