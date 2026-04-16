Astorga pone en valor su patrimonio escultórico

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Astorga continúa avanzando en su plan integral de limpieza y conservación del patrimonio, una iniciativa que se está desarrollando en distintos puntos del municipio con el objetivo de mejorar su imagen y proteger sus elementos culturales.

En este contexto, durante la jornada de ayer se llevó a cabo la limpieza de la estatua de Leopoldo Panero, una obra del escultor Marino Amaya situada en el entorno de la Casa Museo Leopoldo Panero. La intervención ha permitido recuperar el aspecto original de la escultura, devolviéndole su valor estético y facilitando que tanto vecinos como visitantes puedan apreciar de nuevo su riqueza artística.

Se trata de una actuación especialmente relevante, ya que es la primera vez que esta pieza recibe una limpieza en profundidad, lo que supone un paso importante en la conservación del patrimonio escultórico local.

Desde el consistorio han destacado que estos trabajos forman parte de un plan continuo que seguirá extendiéndose a otras zonas de la ciudad. El objetivo es mantener y poner en valor el entorno urbano y cultural de Astorga, reforzando su atractivo y garantizando la conservación de sus elementos patrimoniales a lo largo del tiempo.