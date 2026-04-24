Astorga se vuelve esotérica por unos días

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Astorga acoge desde ayer la cuarta edición de la Feria Esotérica, un evento que se prolongará durante el fin de semana y que combina terapias alternativas, talleres de crecimiento personal y una amplia zona expositiva en la Avenida Mérida Pérez. La cita ya se ha consolidado como una cita ineludible para profesionales, artesanos y curiosos del mundo espiritual y su epicentro se ubicará en diversas jaimas habilitadas específicamente para el aprendizaje y la experimentación.

A lo largo del fin de semana se desplegará un programa que incluye desde sesiones de vibración sanadora y talleres de alimentación consciente hasta actividades centradas en el equilibrio físico y emocional.

El horario será de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, facilitando el flujo de visitantes en un ambiente que apuesta por el intercambio de saberes y la conexión personal. La organización ha querido dotar al evento de un carácter inclusivo y familiar, integrando actividades para el público infantil como el taller creativo ‘Construye tu constelación’, que busca acercar estos conceptos a los más pequeños de forma pedagógica.

Con esta cuarta edición, la Feria Esotérica de Astorga reafirma su posición como un punto de encuentro referente para quienes buscan explorar nuevas vías de crecimiento en un entorno abierto y participativo.