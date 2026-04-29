Astorga se llena de aromas y sensaciones

La ciudad de Astorga se prepara para vivir uno de sus fines de semana más sabrosos del año con la celebración de la Feria del Queso de Astorga, que tendrá lugar del 30 de abril al 3 de mayo. Coincidiendo con el puente, la avenida Mérida Pérez se transformará en un auténtico paraíso para los amantes del queso, reuniendo a productores, expertos y visitantes en torno a uno de los productos más emblemáticos de la gastronomía.

Durante cuatro intensas jornadas, la feria ofrecerá una programación pensada para todos los públicos, donde tradición e innovación se dan la mano. Showcookings en directo, catas comentadas, pasacalles musicales y experiencias únicas —como un espectacular vuelo cautivo en globo— invitan a disfrutar del queso desde todas sus perspectivas.

El programa arranca el jueves 30 de abril con la inauguración oficial a las 11.30 horas, con el profesor y divulgador gastronómico Jonathan Garrote como mantenedor. A las 12.30 horas tendrá lugar la masterclass «El queso y su técnica culinaria», a cargo de J. Garrote y Quesería Hircus, y a las 18.30 horas se celebrará una charla con cata dedicada a los quesos Idiazabal.

El viernes 1 de mayo continuará la actividad con una charla con cata de Quesos La Chata a las 12.00 horas. A las 13.00 horas, el grupo Sartaina animará las calles con un pasacalles, mientras que a las 18.00 horas el chef Jesús Prieto Serrano, del restaurante Serrano de Astorga, ofrecerá el showcooking «El queso fuera de una tabla de quesos». La jornada culminará a las 18.30 horas con una degustación de fondue de queso.

El sábado 2 de mayo comenzará a las 12.00 horas con una charla con cata de Quesería Daniberto. Por la tarde, a las 19.00 horas, Casa Kika protagonizará el showcooking «Quesos artesanos leoneses como base de salsas de cocina internacional». Como gran atractivo, a las 19.30 horas se celebrará el vuelo cautivo en globo en el patio del colegio González Álvarez, una experiencia única con plazas limitadas.

El domingo 3 de mayo pondrá el broche final con una charla con cata de Queso Tozudo azul madurado en mina de hierro a las 12.00 horas. A las 13.00 horas, el grupo Aire de Perales recorrerá las calles con un pasacalles y, finalmente, a las 19.30 horas tendrá lugar la clausura de la feria y el sorteo de una cesta de productos.

El horario de la feria será de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Para asistir a las charlas y showcookings será necesario recoger invitación previa en el Ayuntamiento de Astorga, y estas actividades se celebrarán en el Hotel Gaudí.