Valderrey organiza el 10 de mayo las IV Jornadas de Salud para Pacientes

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El próximo 10 de mayo se celebrarán en el Ayuntamiento de Valderrey las IV Jornadas de Salud para Pacientes, un encuentro centrado en la promoción del bienestar y, especialmente, en la importancia de la salud mental en la vida cotidiana.

Bajo el lema de que «la salud mental importa cada día, en cada persona y en cada historia», estas jornadas buscan crear un espacio de aprendizaje, reflexión y apoyo mutuo entre pacientes, profesionales sanitarios y la comunidad. El programa incluirá la participación de profesionales de la salud, psicólogos y especialistas, que abordarán diferentes aspectos relacionados con la salud mental y las enfermedades mentales. A lo largo de la jornada se desarrollarán conferencias, una mesa redonda y talleres prácticos orientados a fomentar el conocimiento y el autocuidado.

Estas jornadas alcanzan su cuarta edición para divulgar y facilitar el acceso a la salud para toda la población. Se trata de una iniciativa abierta a todas aquellas personas que deseen participar, independientemente de su experiencia o conocimiento previo, y que contará con la presencia de destacados profesionales del ámbito sanitario y de la salud mental. La calidad de los ponentes y el carácter cercano del encuentro convierten estas jornadas en una oportunidad única para informarse, resolver dudas y compartir experiencias en un entorno accesible y participativo.

Además, los asistentes podrán disfrutar de espacios de convivencia que incluirán una comida campera, pausa para café y un vino español como cierre del evento, favoreciendo así el intercambio de experiencias en un ambiente cercano. Las jornadas se celebrarán en el Ayuntamiento de Valderrey, en las inmediaciones del consultorio médico municipal.

Las inscripciones ya están abiertas a través del siguiente enlace: https://forms.gle/nnN1C4xJmxsv4Sgv7.