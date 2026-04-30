Astorga aprueba unos presupuestos históricos con 2 M€ de inversión

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Astorga ha aprobado su presupuesto municipal para el próximo ejercicio, el más elevado de su historia, con 13,13 millones de euros en ingresos y 12,53 millones en gastos, lo que permite alcanzar un superávit cercano a los 600.000 euros.

Se trata de un documento que combina el incremento de la inversión con la estabilidad financiera y una clara visión de futuro. La concejal de Hacienda, Laura Torralba, definió el presupuesto como «la principal herramienta para transformar la ciudad», destacando tres ejes prioritarios sobre los que se articula: personas, identidad y futuro.

En el ámbito social, el Consistorio mantiene medidas como las ayudas a la natalidad e incorpora a Cáritas Diocesana de Astorga como beneficiaria de una subvención nominativa. Asimismo, se refuerza el respaldo a eventos y tradiciones clave para la ciudad, como Astures y Romanos y la Semana Santa, consolidando su peso cultural y turístico.

El deporte también gana protagonismo en las cuentas municipales, con el incremento de la subvención al Atlético Astorga, que alcanzará los 50.000 euros. Uno de los cambios más significativos afecta a las juntas vecinales, ya que el Ayuntamiento asumirá directamente la ejecución de obras. Con esta medida se pretende agilizar la gestión y garantizar una prestación más equitativa de los servicios en todos los núcleos.

En el capítulo de inversiones, el presupuesto contempla más de 2 millones de euros destinados a actuaciones como la repavimentación de varias calles principales, la urbanización de los márgenes de la N-VI, la recuperación del entorno del antiguo hospicio, un plan de asfaltado, así como mejoras en parques infantiles y en zonas habilitadas para mascotas.

Las cuentas municipales presentan además indicadores económicos positivos, como un ahorro neto de 1,01 millones de euros y una reducción del gasto financiero del 42%. A ello se suma el incremento de partidas destinadas a seguridad, urbanismo y mantenimiento de vías públicas, cumpliendo con los requisitos de estabilidad presupuestaria, la regla de gasto y el límite de deuda.

En materia fiscal, el equipo de gobierno ha subrayado que el presupuesto no contempla subidas de impuestos, manteniendo las ordenanzas vigentes.

Desde el Ejecutivo municipal se ha respondido a las críticas de la oposición lamentando que se recurra a «mezclar prudencia financiera con alarmismo político», insistiendo en que los presupuestos deben valorarse por su contenido y por los informes técnicos que los avalan. En este sentido, el alcalde de Astorga, José Luis Nieto, recordó que «el PSOE de Astorga no presentó ni aprobó un presupuesto en la última legislatura, por lo que no están para dar lecciones a nadie».

En el mismo pleno también se aprobó instar la disolución de la Sociedad Proyección Industrial de Astorga S.L., al considerar cumplido su objetivo tras agotar prácticamente el suelo industrial disponible. La medida cuenta con el respaldo unánime de los socios y deberá ser ratificada por la Junta General para proceder a su completa liquidación.