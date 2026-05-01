Astorga vibra con el Concierto de las Familias

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Teatro Gullón vivió el viernes una de esas citas culturales capaces de reunir a públicos de todas las edades en torno a la música. El denominado Concierto de las Familias, organizado con la participación de la Unidad de Música de la Academia Básica del Aire y del Espacio, logró llenar por completo el auditorio.

La actuación ofreció un repertorio centrado en algunas de las bandas sonoras más reconocidas del cine, con especial protagonismo del universo Disney.

Bajo la dirección de su capitán, la formación musical demostró una sólida calidad artística y una notable capacidad para conectar con los espectadores.

La segunda mitad del concierto introdujo un giro narrativo que aportó un carácter más cercano y participativo al evento. El astorgano Francisco José Fernández fue el encargado de conducir esta parte, acompañado por cinco niños y niñas que subieron al escenario y contribuyeron a crear una atmósfera distendida y familiar. Juntos dieron vida a la historia El caballero que perdió… su caballo, combinando relato y música en una propuesta que despertó sonrisas y complicidad entre los asistentes.

El acto institucional que precedió al concierto contó con la intervención del coronel de la academia militar, quien agradeció al Ayuntamiento de Astorga su invitación. Por su parte, el alcalde, José Luis Nieto, le hizo entrega de una vidriera conmemorativa del centenario de la muerte de Antonio Gaudí.