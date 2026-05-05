Héctor Fidalgo sitúa a Astorga en el mapa internacional del yo-yo

El Ayuntamiento de Astorga ha trasladado su reconocimiento al joven deportista Héctor Fidalgo por su destacada trayectoria y su proyección internacional en el ámbito del yo-yo, una disciplina en crecimiento que combina técnica, creatividad y precisión.

El pasado fin de semana, Fidalgo, de 18 años de edad, participó en el European Yo-Yo Contest, celebrado en Bratislava, donde alcanzó la 12ª posición en una competición que reúne a algunos de los mejores especialistas del mundo. El resultado confirma su progresión y su capacidad para competir al más alto nivel en un circuito cada vez más exigente.

Su presencia en citas internacionales no es aislada. El joven astorgano también formó parte recientemente del campeonato mundial disputado en Praga, consolidando su posición como una de las promesas más destacadas de esta disciplina.

Actual campeón de España, Fidalgo representa una combinación de talento, constancia y dedicación que le ha permitido abrirse camino en un deporte aún minoritario, pero con una comunidad creciente y mayor visibilidad a nivel global.

Fidalgo participó en el European Yo-Yo Contest, celebrado en Bratislava,DL

Desde el consistorio se destaca que su trayectoria contribuye a poner en valor el apoyo al talento joven y la importancia de fomentar actividades que impulsan la creatividad y la superación personal. Asimismo, se subraya que su ejemplo puede servir de inspiración para otros jóvenes del municipio.

El Ayuntamiento ha reiterado su enhorabuena al deportista, animándole a continuar con su carrera y a seguir llevando el nombre de Astorga a competiciones de ámbito internacional.