Astorga nombra a Benito García Álvarez «Escarpizo» Hijo Adoptivo de la ciudad

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El alcalde de Astorga, José Luis Nieto, anunció este miércoles la concesión del título de Ciudadano de Honor con distinción de Hijo Adoptivo de la ciudad al artista Benito García Álvarez, conocido popularmente como «Escarpizo», en reconocimiento a su extensa trayectoria artística y su estrecha vinculación con la ciudad maragata.

Durante su intervención, el regidor destacó que este homenaje supone «una satisfacción» para la ciudad y aseguró que Astorga mantenía «una deuda» con el artista por su contribución cultural y patrimonial a lo largo de muchos años. El alcalde subrayó además el cariño y respeto que la ciudadanía siente hacia Escarpizo, cuyas obras forman parte del legado artístico de la ciudad. El concejal de Cultura, Tomás Valle, explicó que el expediente para conceder esta distinción se inició meses atrás tras una propuesta formal para nombrarlo Ciudadano de Honor. El procedimiento fue aprobado en la Comisión de Cultura y posteriormente ratificado por unanimidad en el pleno ordinario celebrado el 4 de marzo de 2016. El acto oficial de entrega tendrá lugar el próximo sábado 9, a las 20.00 horas, en el salón de plenos del Ayuntamiento de Astorga. Según indicó el edil, la ceremonia estará abierta a toda la ciudadanía y contará con la presencia de autoridades civiles, militares y eclesiásticas. Por su parte, el concejal de Protocolo, Ángel Iglesias, destacó los «dilatados y reconocidos méritos» de Escarpizo como artista, profesor de Bellas Artes y benefactor de la ciudad. Iglesias recordó especialmente las vidrieras realizadas por el artista para la catedral y el salón de plenos municipal, así como distintas placas históricas dedicadas a figuras y acontecimientos vinculados con la historia de Astorga. Asimismo, señaló que el reconocimiento se concede conforme al Reglamento de Honores y Distinciones de la ciudad, que reserva esta distinción para personas que hayan prestado servicios extraordinarios y contribuido al prestigio de Astorga.

Acto «bajo mazas»

En relación con el desarrollo del acto institucional, Ángel Iglesias detalló que la ceremonia se celebrará «bajo mazas», después de que los maceros municipales se ofrecieran voluntariamente para acompañar al homenajeado. Escarpizo será recibido en la entrada del Ayuntamiento y acompañado hasta el salón de sesiones, donde se procederá a la lectura del acta plenaria que aprobó el nombramiento.

Posteriormente, el alcalde pronunciará un discurso institucional y hará entrega al artista del diploma acreditativo, la insignia y el pin oficial de la ciudad. Finalmente, Benito García Álvarez «Escarpizo» tomará la palabra y firmará en el Libro de Honor del Ayuntamiento de Astorga.