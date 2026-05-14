Astorga destaca la labor de la brigada de Jardines

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Concejalía de Jardines del Ayuntamiento de Astorga quiere poner en valor el gran trabajo que continúa realizando la brigada municipal de Jardines para mantener en perfectas condiciones los parques y zonas verdes de la ciudad, incluso durante estos días marcados por las lluvias y el mal tiempo.

Gracias al esfuerzo diario de los operarios municipales, espacios emblemáticos como el parque de La Eragudina presentan un excelente estado de conservación y mantenimiento.