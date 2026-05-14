Astorga destaca la labor de la brigada de Jardines
La Concejalía de Jardines del Ayuntamiento de Astorga quiere poner en valor el gran trabajo que continúa realizando la brigada municipal de Jardines para mantener en perfectas condiciones los parques y zonas verdes de la ciudad, incluso durante estos días marcados por las lluvias y el mal tiempo.
Gracias al esfuerzo diario de los operarios municipales, espacios emblemáticos como el parque de La Eragudina presentan un excelente estado de conservación y mantenimiento.