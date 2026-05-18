El Campeonato del Mastín Español será en Astorga

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La ciudad de Astorga acogerá el próximo 23 de mayo el Campeonato 2026 del Mastín Español, una de las principales citas nacionales dedicadas a esta emblemática raza canina. El evento está organizado por la Asociación Española del Perro Mastín Español con la autorización de la Real Sociedad Canina de España y contará además con la colaboración del Ayuntamiento de Astorga y varias empresas de la provincia.

La organización prevé la participación de entre 50 y 70 ejemplares llegados desde distintos puntos de la península, con presencia de criadores y aficionados procedentes de comunidades como Andalucía, Murcia, Asturias, Galicia o Cantabria, lo que garantizará un alto nivel competitivo y una amplia representación.

El campeonato incluirá diferentes categorías según la edad y trayectoria, desde muy cachorros y jóvenes hasta clases de adultos, intermedia, abierta y campeones, para elegir al Mejor Macho y la Mejor Hembra del certamen.