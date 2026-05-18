El Campeonato del Mastín Español será en Astorga
Más de 60 perros se medirán el día 23
La ciudad de Astorga acogerá el próximo 23 de mayo el Campeonato 2026 del Mastín Español, una de las principales citas nacionales dedicadas a esta emblemática raza canina. El evento está organizado por la Asociación Española del Perro Mastín Español con la autorización de la Real Sociedad Canina de España y contará además con la colaboración del Ayuntamiento de Astorga y varias empresas de la provincia.
La organización prevé la participación de entre 50 y 70 ejemplares llegados desde distintos puntos de la península, con presencia de criadores y aficionados procedentes de comunidades como Andalucía, Murcia, Asturias, Galicia o Cantabria, lo que garantizará un alto nivel competitivo y una amplia representación.
El campeonato incluirá diferentes categorías según la edad y trayectoria, desde muy cachorros y jóvenes hasta clases de adultos, intermedia, abierta y campeones, para elegir al Mejor Macho y la Mejor Hembra del certamen.