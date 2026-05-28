Astorga culmina la restauración de urgencia de la Casa Panero

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Astorga ha completado las obras de reparación de la Casa Panero, una intervención mixta entre las brigadas municipales y una empresa privada que ha servido para solucionar los graves problemas de filtraciones que sufría el inmueble y restaurar por completo sus galerías y suelos de madera. «Era la casa de los calderos; más de 30 calderos tenían que sujetar las goteras cada vez que llovía", ha señalado el alcalde, José Luis Nieto, quien ha añadido que el edificio ya se encuentra en perfectas condiciones tras las últimas tormentas. Tras una inversión inicial de más de 30.000 euros, el consistorio ya tiene diseñado un segundo proyecto de accesibilidad de menos de 30.000 euros para construir una rampa definitiva y reformar el jardín, una obra para la que ha pedido sensibilidad a los albaceas de la herencia para obtener su visto bueno de forma inminente.

Por otro lado, el espacio cultural enriquecerá sus fondos tras confirmarse la donación gratuita de un busto y una pieza arquitectónica por parte del reputado escultor Salvador Amaya, obras originales de su padre, Marino Amaya, quien fuera íntimo amigo de Leopoldo Panero. Respecto a la gestión del centro, el equipo de Gobierno ha salido al paso de las críticas aclarando que el inmueble mantiene un modelo de visitas concertadas a través de la Oficina de Turismo para optimizar los recursos públicos. «No tiene sentido tener a dos personas aquí todo el día para que vengan cuatro, cinco u ocho personas; tenemos que velar por los intereses municipales", ha zanjado el alcalde.