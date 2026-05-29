Astorga se consolida como la ciudad de las flores con más de 3.500 ejemplares
Astorga luce ya más de 3.500 flores distribuidas por diferentes espacios del municipio, en una iniciativa impulsada desde la concejalía encargada de jardines y zonas verdes del Ayuntamiento, «que está transformando la imagen de la ciudad y llenando de color y vida sus calles y espacios más emblemáticos».
Segun informa el Ayuntamiento en un comunicado, aunque los trabajos de colocación y acondicionamiento continuarán durante las próximas semanas, vecinos y visitantes «ya pueden disfrutar del espectacular aspecto que presentan numerosos rincones de la ciudad, especialmente a lo largo del eje monumental, donde las flores aportan una imagen renovada, alegre y acogedora».
A los tradicionales espacios verdes y parques donde cada año se realizan plantaciones, como La Sinagoga o El Aljibe, se suman ahora nuevas zonas ornamentales distribuidas por distintos puntos del casco urbano y monumental, «reforzando la apuesta del Ayuntamiento por una ciudad más cuidada, atractiva y sostenible».
«Los vecinos ya han comenzado a trasladar al Consistorio su satisfacción por el resultado de estos trabajos, destacando «lo bonita que está la ciudad» y la alegría y vitalidad que transmiten las flores en las calles", añade el comunicado.
Del mismo modo,"los turistas que visitan Astorga durante estas semanas pueden disfrutar de una imagen especialmente colorida y agradable de la ciudad". Desde el Ayuntamiento se quiere poner en valor el «importante trabajo» realizado por la concejalía responsable de jardines, así como el «esfuerzo de los operarios municipales».