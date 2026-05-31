Astorga acoge el concierto de fin de curso de Aemcyl

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La ciudad de Astorga acogió este sábado el primer concierto de clausura del curso 2025/2026 de la Asociación de Escuelas Municipales de Música de Castilla y León (Aemcyl), una cita que reunió a más de medio centenar de alumnos y profesores de seis escuelas de música de la provincia leonesa.

El recital, celebrado junto al Palacio Episcopal de Astorga y enmarcado en las actividades del centenario del fallecimiento de Antonio Gaudí, contó con la participación de las escuelas de Astorga, La Bañeza, Villarejo de Órbigo, Valencia de Don Juan, Benavides de Órbigo y La Robla.

Durante el acto se puso en valor el apoyo de los ayuntamientos, la Diputación de León y el Instituto Leonés de Cultura a la formación musical. El concierto, dividido en dos partes y dirigido por Pablo Geijo, director en Valencia de Don Juan, y Abraham González, en Astorga, ofreció un variado repertorio que fue respaldado por un numeroso público, reafirmando el compromiso de Aemcyl con la educación y el trabajo entre municipios.