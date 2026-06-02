Astorga abre la inscripción para participar como doncella en La Zuiza 2026

Procesión de La Zuiza, con la Catedral de Astorga al fondo del desfile. SECUNDINO PÉREZ

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Astorga ha abierto el plazo de inscripción para las jóvenes que deseen participar como doncellas en la celebración de La Zuiza 2026, una de las tradiciones históricas y culturales más representativas de la ciudad.

La cita tendrá lugar el próximo 14 de junio y volverá a contar con la presencia de las tradicionales doncellas que acompañan los actos conmemorativos vinculados a esta celebración. Podrán inscribirse todas las jóvenes a partir de 13 años interesadas en formar parte de esta experiencia y contribuir a mantener vivo este legado cultural.

Para facilitar la participación, el Consistorio pondrá a disposición de las inscritas los trajes tradicionales necesarios para la celebración. Además, como reconocimiento a su colaboración, las participantes serán invitadas a la comida de hermandad que se celebrará tras los actos programados.

Desde el Ayuntamiento animan a las jóvenes de Astorga y de la comarca a sumarse a una iniciativa que cada año reúne a numerosas participantes y constituye uno de los momentos más destacados del calendario festivo de la ciudad.

Las inscripciones podrán formalizarse en los canales habilitados por el Consistorio, donde también se ofrecerá información sobre ensayos, horarios y organización. La Zuiza representa una oportunidad para acercar a las nuevas generaciones las tradiciones de Astorga, reforzando el vínculo con el patrimonio cultural local.