Astorga impulsa el Anillo Verde con apoyo de la Junta

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Programa Mixto de Formación y Empleo impulsado por el Ayuntamiento de Astorga continúa avanzando en la creación del futuro Anillo Verde de la ciudad gracias a una subvención de más de 84.000 euros concedida por la Junta de Castilla y León, a través del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl).

El alcalde de Astorga, acompañado por el concejal de Medio Ambiente, visitó este viernes los trabajos que se están desarrollando en el margen izquierdo del río Jerga, donde los participantes del programa llevan a cabo diversas actuaciones de mejora y recuperación ambiental. Durante la visita, los responsables municipales pudieron comprobar el progreso de las labores realizadas por los seis alumnos-trabajadores que forman parte de esta iniciativa.

El programa combina durante seis meses formación teórica y experiencia práctica, permitiendo a los participantes adquirir competencias especializadas en jardinería y mantenimiento de espacios verdes.

Entre los contenidos formativos destacan las técnicas básicas de jardinería, la aplicación de productos fitosanitarios, el manejo seguro de maquinaria de corte y desbroce, así como la implantación y conservación de césped, flores y otras especies vegetales. Tras completar una primera fase de formación académica y capacitación específica en el uso de productos fitosanitarios, los alumnos han comenzado los trabajos sobre el terreno.

En la actualidad, las actuaciones se centran en la poda, desbroce y retirada de vegetación y arbolado en el entorno del río Jerga, con el objetivo de mejorar el estado del cauce y eliminar acumulaciones de vegetación, residuos y otros obstáculos que dificultaban el normal flujo de las aguas. Estas labores permitirán recuperar y acondicionar una amplia zona natural situada en las proximidades de la pedanía de Valdeviejas, que se transformará en un nuevo espacio de descanso y ocio para vecinos y visitantes.