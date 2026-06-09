La Escuela Municipal de Música de Astorga abre el plazo de matrícula

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Concejalía de Cultura de Astorga y la Escuela Municipal de Música han presentado el balance del curso 2025/2026, las fechas de matriculación y el programa de conciertos de fin de curso. Con más de 80 años de trayectoria, el centro cuenta este año con 234 alumnos y se consolida como el principal motor cultural y la cantera de la Banda Municipal. Durante la presentación, se destacó que la inversión en este tipo de centros formativos no debe medirse en términos financieros, sino por su enorme valor social, personal y de dinamización para toda la ciudadanía.

El plazo de inscripción para nuevos alumnos comenzó el lunes 8 de junio y se extenderá hasta el jueves 18 de junio, ya que los antiguos estudiantes ya han tramitado su renovación. El Ayuntamiento ha habilitado dos vías para realizar este trámite: una telemática, a través de la sede electrónica, y otra presencial en el Registro General del consistorio. Los interesados en conocer los detalles del plan de estudios, precios u horarios pueden informarse directamente en la Escuela de Música, que permanece abierta en horario de mañana y tarde durante todo el mes de junio.

La oferta educativa abarca un taller de estimulación temprana para niños de tres años, un ciclo inicial de cuatro a siete años y, a partir de los ocho años, los ciclos básico y de formación continuada sin límite de edad. Las especialidades instrumentales están enfocadas a nutrir las agrupaciones locales y se dividen en viento metal (trompeta, trompa, trombón, bombardino y tuba), viento madera (clarinete, saxofón y flauta travesera) y percusión. Por otra parte, los conciertos de clausura se desarrollarán entre el 15 y el 22 de junio con con el Palacio de Gaudí y su entorno de protagonistas.