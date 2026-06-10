La Zuiza ensalza el vínculo de Astorga y Clavijo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El próximo domingo se convertirá en el eje central de los actos organizados por el Ayuntamiento de Astorga con motivo de la Procesión de la Zuiza, que arrancará a las 10.45 horas de la Plaza Mayor. En un acto que el Ayuntamiento ha querido que sea «público y notorio», las máximas autoridades realizarán la entrega de medallas a los agentes de la Policía Local aprobadas en el pleno municipal, un oficial y cuatro agentes, además de un reconocimiento especial con motivo del 175º aniversario de la creación del cuerpo.

A continuación dará comienzo la Procesión de La Zuiza, el plato fuerte del fin de semana, con una comitiva que realizará la tradicional parada en la Catedral de Astorga, donde un concejal dirigirá la ofrenda institucional que incluirá la entrega de pan, vino, una ofrenda floral y la medalla institucional de los corporativos municipales. Al regreso de la procesión, el cortejo se detendrá en la plaza de Santocildes para celebrar el solemne homenaje a los caídos.

Esta festividad, cuyo programa de actos ha sido presentado por el Ayuntamiento de Astorga para el próximo fin de semana, celebra los 30 años desde el hermanamiento de Astorga con la localidad riojana de Clavijo. La celebración vuelve este año a recorrar las calles de la bimilenaria tras haberse desarrollado la pasada edición en tierras riojanas.

La organización de los actos corre a cargo del Ayuntamiento de Astorga por tercer año consecutivo, con la colaboración cdel Acuartelamiento de Santocildes y el coronel del Regimiento y el consistorio de Clavijo. La edición de este año contará con la destacada presencia del General del Mando de Artillería de Campaña (Maca) y de los marqueses de Astorga, quienes acompañarán a la comitiva en los actos oficiales.

Las actividades preliminares comenzarán el sábado con la llegada, en torno a las 12.30 horas, de una delegación de aproximadamente 50 vecinos de Clavijo, encabezada por su alcalde, Pedro Zuazo. El Salón de Plenos del Ayuntamiento acogerá la recepción oficial, a la que seguirá una visita institucional al Palacio de Gaudí para los visitantes y una cena de hermandad en el Seminario.

De cara al público general, la tarde del sábado comenzará a las 19.00 horas con un pregón a caballo por las calles de la ciudad, en el que el pregonero irá acompañado por dos tuizones. La jornada cerrará en la plaza Mayor con un concierto gratuito de flamenco a cargo del artista y periodista Carlos Pérez