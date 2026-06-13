Astorga y Clavijo, una alianza unida por la historia

Un momento de la lectura del pregón a caballo en la plaza Mayor.ángelopez

Astorga ha dado comienzo este sábado a los actos de la tradicional fiesta de la Zuiza, una de las celebraciones más singulares de su calendario festivo, que une historia, tradición y hermanamiento con la localidad riojana de Clavijo.

La jornada se inició con la recepción oficial de la delegación de Clavijo en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Astorga. La Corporación Municipal dio la bienvenida a los vecinos del municipio hermano desplazados hasta la ciudad para participar en los actos conmemorativos. Durante el encuentro, el alcalde de Astorga, José Luis Nieto, entregó al regidor de Clavijo, Pedro Muro, una vidriera conmemorativa del centenario de Antonio Gaudí, mientras que el alcalde riojano correspondió con una pintura del castillo de Clavijo.

Ambos representantes institucionales destacaron el valor de los vínculos que unen a las dos localidades y agradecieron la hospitalidad recibida tanto en esta visita como el pasado año, cuando la representación astorgana se desplazó a Clavijo.

Los alcaldes intercambiaron regalos.DL

El programa continuó por la tarde con el tradicional pregón a caballo y una cena de hermandad entre los vecinos de ambas poblaciones, reforzando el espíritu de convivencia que caracteriza esta celebración.

Los actos principales se celebrarán este domingo. A las 10.45 horas tendrá lugar, en la puerta del Ayuntamiento, la entrega de medallas a la Policía Local. Posteriormente, a las 11.00 horas, partirá la solemne procesión de la Bandera de Clavijo con destino a la Catedral.

En el desfile participarán representantes de los ayuntamientos de Astorga y Clavijo, el Regimiento de Artillería Lanzacohetes de Campaña nº 63, una representación de la Imperial Orden del Pendón de San Isidoro, las doncellas de la Zuiza y la Guardia de Zuizones, además de bailes maragatos, pendones y otros elementos tradicionales que enriquecen el ceremonial.

Público asistente a la recepción.DL

La Catedral acogerá a las 12.00 horas una misa solemne y, una vez finalizada, la procesión regresará al Ayuntamiento con una parada en la plaza de Santocildes, donde se rendirá homenaje a los caídos ante el Monumento a los Sitios.

Con esta celebración, Astorga vuelve a poner en valor una tradición centenaria que mantiene vivo el recuerdo de su pasado histórico y fortalece, año tras año, la relación de amistad y colaboración con la villa de Clavijo.