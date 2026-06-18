Astorga homenajea al general Antonio Fernández González

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El Regimiento de Artillería Lanzacohetes de Astorga acogió un acto de homenaje a la familia del general de brigada Antonio Fernández González, en el que se hizo entrega de varios objetos y reconocimientos para preservar su legado. Durante el acto, presidido por el coronel Santiago Calderón, la familia cedió al regimiento el sable y el fajín del militar. Además, entregó al alcalde, José Luis Nieto, el título de Hijo Adoptivo concedido en 1963, que será expuesto en el Ayuntamiento.