El 9 de julio arranca la cita gastronómica «Street Food Astorga 2026»

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Astorga ha presentado la tercera edición del «Street Food Astorga 2026», la feria de foodtrucks, vermú y ginebra que ya se ha consolidado como una cita del verano en la ciudad. El evento regresa este mes de julio con novedades como la ampliación de su calendario a cuatro días y el incremento en el número de puestos participantes.

El alcalde de Astorga, José Luis Nieto, destacó que esta feria no solo busca ofrecer una propuesta gastronómica diferente, sino dinamizar la economía local y proyectar la imagen de una «Astorga viva, acogedora y con actividad para todos los públicos durante todo el año». El Jardín de la Sinagoga, gracias a su entorno patrimonial y sus espectaculares vistas —ideales para disfrutar de la puesta de sol—, volverá a ser el escenario idílico para esta experiencia.

Para este 2026, la organización ha decidido ampliar el número de foodtrucks a un máximo de 12 puestos (diez de comida salada y dos de dulce) con el fin de garantizar la calidad y la rentabilidad de los participantes. Los asistentes podrán disfrutar de una oferta muy variada que incluye comida salada, como hamburguesas, pizzas artesanas desde Valencia, torreznos de Soria y comida mexicana y comida dulce, repostería de la mano de los puestos leoneses 'Dame un quesito' y 'Rock and Dog'.

En el apartado de bebidas, la feria reunirá una selección exclusiva de vermús y ginebras del panorama nacional difícil de encontrar en un mismo espacio, tales como El Forzudo (El Bierzo), Siderit (Santander), Urballo (Asturias), Tebrit (León) y, por primera vez, dos grifos del reconocido vermú madrileño de Dos Guindillas.