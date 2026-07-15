Astorga solicitará un asfaltado total con cargo a los planes provinciales

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Astorga solicitará, con cargo a los Planes Provinciales 2026-2027, la financiación de un plan de asfaltado integral que permitirá actuar en diferentes calles completas y en diversos tramos de otras vías de la ciudad que presentan un notable deterioro.

La propuesta ha sido elaborada por los técnicos municipales teniendo en cuenta las numerosas peticiones y sugerencias registradas durante los últimos años por los vecinos a través de la oficina de Atención al Ciudadano, dando respuesta a aquellas zonas donde la necesidad de intervención es más urgente.

El objetivo principal de esta actuación es mejorar la movilidad, la seguridad y la calidad de la red viaria de Astorga mediante la reparación y renovación del firme en aquellas calles que se encuentran en peor estado de conservación.

Con el fin de comprobar sobre el terreno las necesidades existentes y priorizar las actuaciones, el alcalde de Astorga y el primer teniente de alcalde han visitado las distintas zonas incluidas en la propuesta, constatando el estado del pavimento y la necesidad de llevar a cabo estas obras de mejora.

El presupuesto global previsto para esta actuación asciende a 390.000 euros, IVA incluido, una inversión que permitirá avanzar en la conservación y modernización de las infraestructuras urbanas, mejorando la accesibilidad y el tránsito tanto para peatones como para vehículos.

Algunas de las calles del proyecto son San Genadio, Zona de Entrevias, Garcia Prieto o la plaza de San MIguel.