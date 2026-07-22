Asturica Augusta conmemora 40 años de Astures y Romanos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Astorga acoge la celebración del 40 aniversario de la fiesta de Astures y Romanos, una efeméride que enorgullece a una ciudad que ha sabido mantener un evento que tiene su germen en 1986, cuando se organizó el primer Circo Astur-Romano. La fiesta ha ido creciendo hasta convertirse una de las recreaciones históricas más destacadas del norte del país. En la actualidad, ya declarada Fiesta de Interés Turístico Regional, la bimilenaria es capaz de atraer durante estos días a miles de personas, que se congregan para disfrutar de los principales eventos de un programa que combina historia, cultura, divulgación y entretenimiento.

Tras los preliminares de las últimas fechas, incluida la Munera Gladiatora del pasado fin de semana, la programación continúa este jueves con la presentación de las Jornadas gastronómicas de la cocina Astur-Romana a cargo del Restaurante Serrano en la sala multiusos del Teatro Gullón.

Ya por la tarde se inaugurará el poblado Astur y del campamento Romano en el Parque del Melgar, uno de los acontecimientos más esperados y que aporta el ambiente histórico auténtico a la ciudad, con 26 tribus astures y 32 domus romanas que permiten al visitante viajar dos mil años hacia atrás en el tiempo y sumergirse en situaciones cotidianas a través de exposiciones, talleres artesanales de forja y tejido, exhibiciones gastronómicas y representaciones temáticas sobre la cultura castreña, el mundo legionario o la mujer en Roma.

Uno de los momentos especiales es el ritual del encendido del fuego sagrado, con el que se abrirá la Marcha de Fuego hacia la plaza Mayor, un desfile nocturno de antorchas tras el que se celebrará el espectáculo «Fuego y Danza» (Vulcano) ofrecido por Hípica Celta.

Cultura, exhibiciones, talleres...

Durante el viernes 24 como el sábado 25 se celebrarán todo tipo de talleres infantiles temáticos de ornamentación, pintura, gymkanas y juegos como el «Ludus Aventurus» y exhibiciones como la del tiro al arco. Entre las actividades culturales figura el viernes la presentación de la de la obra «Los hijos de Bodo» o el nuevo libro de Alfonso Mañas y el sábado la presentación del libro Innocentia, a cargo de su autor, Juan Tranche. También tendrán lugar demostraciones de panoplia militar, observación solar con telescopios y talleres de medicina, moneda, teñido de telas con tintes naturales y orfebrería.

Para conocer con mayor intensidad el campamento, se ofrece el viernes una ruta histórica semiteatralizada por el campamento de Astures y Romanos de Astorga, con una duración de hora y media y que se ofrecerá en dos sesiones de mañana y tarde.

Durante la tarde del mismo día llegan las inspecciones de tropas y los desfiles de tribus astures, legiones y civitas romanas por el casco histórico, culminando con el recibimiento del César Octavio Augusto en la Plaza Mayor. Al anochecer, cae la XXI Noche de druidas en el parque del Aljibe, con actuaciones musicales de charangas, representaciones temáticas al aire libre como cenas romanas en la Plaza de San Bartolomé y un concierto principal a cargo del grupo Efecto 2000.

El evento cumbre del fin de semana es el sábado a partir de las 20.00 horas, con el Gran Circo Astur-Romano en la plaza de toros, una cita con 40 años de historia que la convertirá en única en toda la trayectoria de las fiestas. En la recta final del programa se incluyen representaciones de la justicia romana con venta de esclavos, el nombramiento de Socios de Honor con motivo del 40º aniversario, y una paella comunitaria. El broche de oro a las fiestas lo ponen el desfile de los vencedores del circo, la preservación de la llama eterna a cargo de las vestales y el solemne entierro del héroe Astur.