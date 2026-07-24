El director general de Fundos será tutor de la Feria Artesanal Infantil del Val de San Lorenzo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El director general de la Fundación Obra Social de Castilla y León, Fundos, José María Viejo, será el tutor de la XVII Feria Artesanal Infantil «Concha Casado Lobato» que se organiza en el municipio de Val de San Lorenzo, en la provincia de León, y que se celebrará los días 1 y 2 de agosto, coincidiendo con la XXV edición de su Feria de Artesanía.

Viejo asegura que este nombramiento «supone un honor personal, un compromiso moral con nuestra cultura tradicional, con el patrimonio inmaterial de nuestras comarcas y, especialmente, con las nuevas generaciones».

José María Viejo ha desarrollado su labor en el ámbito de la comunicación, la gestión cultural y la innovación social. Ha dirigido proyectos culturales, editoriales y audiovisuales y ha colaborado con instituciones dedicadas a la conservación y difusión del patrimonio histórico y artístico. Paralelamente, ha desempeñado una intensa labor divulgativa como escritor, articulista y colaborador habitual en radio y televisión.

«El verdadero patrimonio de un pueblo reside en las personas que mantienen vivas sus tradiciones: los artesanos, los tejedores, los músicos populares, quienes conservan los oficios heredados y quienes transmiten a los más jóvenes el orgullo de pertenecer a una tierra con alma propia», añade. «Buena muestra de ello es esta Feria Artesanal del Val de San Lorenzo que acerca a los niños a comprender el valor del trabajo hecho con las manos y la paciencia que requiere el aprendizaje», ha afirmado Viejo.

Talleres y demostraciones

La cita contará con talleres dirigidos a los niños, así como demostraciones de diferentes oficios artesanos, como alfarería, cestería, forja, cerámica, talla de madera, cuero, encuadernación artesanal, joyería, vidrio, elaboración de velas, pizarra, trabajos en resina o marcapáginas en fieltro, entre otros.

También se ha organizado un desfile de los niños, quienes mostrarán los trabajos que realicen a lo largo del fin de semana.