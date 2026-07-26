Castrillo de los Polvazares se viste de tradición

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Castrillo de los Polvazares ha celebrado este domingo la tradicional misa y procesión en honor a la Virgen de la Magdalena, una de las citas religiosas y festivas más destacadas del calendario maragato, que ha reunido a vecinos y visitantes en torno a una de las tradiciones más arraigadas de la comarca. La jornada volvió a destacar por la presencia de numerosos participantes con el traje tradicional maragato. En representación del Ayuntamiento participaron el presidente del pueblo, Esteban Salvadores, así como los concejales Ángel Blanco y Raquel Matilla, quienes acompañaron a los vecinos en una celebración que combina devoción, tradición y orgullo por las raíces maragatas.