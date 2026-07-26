Astorga homenajea los 40 años de Astures y Romanos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Astorga puso este domingo el broche institucional a la conmemoración del 40º aniversario de Astures y Romanos con un emotivo acto de agradecimiento en el que se rindió homenaje a todas las personas, entidades e instituciones que han contribuido al crecimiento de una de las fiestas de recreación histórica más importantes de España.

El acto contó con la presencia del presidente de la Asociación Española de Fiestas y Recreaciones Históricas, Antonio Madrid, el alcalde de Astorga, José Luis Nieto, el Caudillo Astur, el César Romano y el presidente de la Asociación de Astures y Romanos de Astorga, José Gordón, quienes destacaron la extraordinaria evolución experimentada por la celebración durante estas cuatro décadas.

Durante las intervenciones se puso en valor la proyección nacional alcanzada por Astures y Romanos, una fiesta que cada año atrae a miles de visitantes y aficionados a la historia y que se ha convertido en uno de los principales referentes culturales y turísticos de la ciudad.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue el reconocimiento a los voluntarios que colaboran de manera desinteresada en el desarrollo de la fiesta, muchos de ellos llegados desde diferentes puntos del país. Del mismo modo, se quiso agradecer especialmente el compromiso de los cerca de 2.500 socios de la asociación, considerados el auténtico motor de una celebración que continúa creciendo edición tras edición.

La jornada tuvo también un marcado carácter institucional. A mediodía, Antonio Madrid y los miembros de la junta directiva de la Asociación Española de Fiestas y Recreaciones Históricas fueron recibidos en el Ayuntamiento de Astorga por el alcalde, José Luis Nieto, acompañado por el presidente de Astures y Romanos, José Gordón.

Durante la recepción se produjo un intercambio de obsequios entre ambas instituciones como recuerdo de la visita y de la estrecha colaboración existente entre la ciudad y la entidad nacional. Posteriormente, Antonio Madrid firmó en el Libro de Honores del Ayuntamiento de Astorga, dejando constancia de una visita enmarcada en una efeméride especialmente significativa para la ciudad.

Ya por la tarde, se procedió al desfile de los vencedores del circo romano celebrado el sábado, los Astures, que recibieron la ovación de todo el público, incluso de los romanos, por las abarrotadas calles de Astorga.