La Bañeza, referente comarcal al adherises a la red de centroa asociadoa a CyL Digital

El Ayuntamiento de La Bañeza continúa avanzando en su compromiso con la formación y el desarrollo educativo de su ciudadanía. En esta línea, el consistorio ha formalizado su adhesión a la Red de Centros Asociados a CyL Digital, una iniciativa impulsada por la Junta de Castilla y León a través de la Dirección General de Telecomunicaciones y Administración Digital. Este programa tiene como objetivo acercar las nuevas tecnologías a toda la población, fomentando su uso cotidiano y evitando la exclusión digital. El nuevo centro asociado a CyL Digital se ubicará en el edificio del Centro Cultural Tierras Bañezanas, una instalación municipal que ya se ha consolidado como un espacio de referencia en materia educativa y formativa en La Bañeza y su comarca. Este edificio alberga actualmente el Aula Mentor, el centro asociado de la UNED y acoge numerosas actividades formativas a lo largo del año, incluyendo cursos de acceso a la universidad, clases para la obtención del título de la ESO y programas dirigidos a personas adultas que desean completar su formación académica. Entre la oferta educativa existente, el Ayuntamiento destaca con especial orgullo la impartición en modalidad presencial del Grado de Magisterio en Educación Infantil, una titulación de la UNED que permite a los estudiantes realizar sus clases directamente en la ciudad, fortaleciendo así la presencia de estudios universitarios en La Bañeza. La integración en la Red de Centros Asociados a CyL Digital supone un paso más en la estrategia municipal de ofrecer a la ciudadanía herramientas y recursos formativos de calidad. Este programa, abierto a todos los ciudadanos de Castilla y León, proporciona formación presencial y online, asesoramiento personalizado por parte de formadores especializados y oportunidades para compartir experiencias con otras personas, promoviendo el uso responsable, útil e inclusivo de las tecnologías de la información y la comunicación. Con esta incorporación, La Bañeza refuerza su papel como nodo educativo comarcal, proyectándose como un motor formativo que impulsa el conocimiento, la empleabilidad y la transformación digital en beneficio de toda la sociedad.