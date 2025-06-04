Clamor contra el cierre de Azucarera en La Bañeza

Publicado por Ana Gil Redactora León Creado: Actualizado:

Los empleados de la planta de Azucarera en La Bañeza han exigido que otra empresa privada se haga cargo de la planta de La Bañeza con el fin de evitar su cierre. Además, han pedido también al Gobierno central que tome cartas en el asunto tras el cierre anunciado por la empresa y medie para que el Ere planteado por la compañía se transforme en un Erte, lo que evitaría la clausura de la fábrica.

Con pancartas contra el cierre, al grito de «la fábrica cerrada no produce nada» y ‘Resistencia’ como canción de fondo, los trabajadores de la planta bañezana —que contaron con el apoyo del alcalde de la ciudad, Javier Carrera-, protagonizaron este miércoles un acto de protesta a las puertas de Azucarera, el primero que se lleva a cabo desde el anuncio del cierre.

Varios cientos de personas salieron a la calle a manifestar su desacuerdo con las intenciones de la compañía, algo que reiteraron los representantes de los trabajadores en un acto al que se sumó el alcalde de La Bañeza, quien afirmó que «las administraciones tienen que intervenir y ahora la última palabra la tiene el Gobierno», a quien rogó «encarecidamente» mediación en el conflicto laboral. Carrera señaló que es fundamental la implicación de las instituciones públicas en el conflicto y ponerse al lado de los trabajadores, por lo que propuso que el Ere pase a ser un Erte y, de esta forma, se evite el cierre.

La postura sindical

El presidente del comité de empresa, Benigno Pérez, hizo hincapié en que «vamos a luchar, aunque las posibilidades sean mínimas, para que no se cierre La Bañeza». Quiso ser tajante con que «no podemos permitir que se siga perdiendo empleo en las zonas rurales y las administraciones tienen que implicarse y los políticos también» y dijo que pedirán «un calendario de encuentros entre la Junta y el Gobierno central y que nos hagan partícipes de esas reuniones». Según explicó, «si se cierra la fábrica de La Bañeza se pierde mucho empleo en una zona en la que no hay trabajo y donde no se va a abrir nada». En su opinión, «Azucarera no apuesta por la remolacha, quiere el mercado del azúcar y lo tiene. Nos va a inundar de azúcar por la refinería de Jerez y cuando empiece a funcionar la de Miranda, igual y como cierre La Bañeza me temo, por los pasos que están dando, que en unos años puede venir el cierre de Toro porque el transporte de la remolacha de León a Toro vale mucho dinero».

También por parte de los sindicatos, Joaquín Pisabarro suscribió las palabras de Carrera y exigió la recolocación de todos los trabajadores de la fábrica de La Bañeza. Según explicó, «con los despidos no se arregla la situación económica de la empresa» y que «a Azucarera no le interesa la remolacha, le interesa el azúcar». Pisabarro, miembro también de la comisión negociadora, pidio igualmente la recolocación de todos los trabajadores de las instalaciones bañezanas.