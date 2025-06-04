La Bañeza se rinde a los Reyes de León

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

El Centro Cultural de las Tierras Bañezanas acoge hasta el11 de julio la exposición de acuarelas «De acero y púrpura», obra del pintor Carlos Saldaña. La muestra rinde homenaje a los Reyes Leoneses mediante una cuidada serie de retratos históricos. La inauguración contó con la presencia del alcalde de La Bañeza, Javier Carrera; la concejal de Educación, Amada Moratinos; el artista Carlos Saldaña, y Catedrático de Filología Moderna de la ULE, Hermenegildo López.