Ester Muñoz apuesta por mantener el empleo con un Erte

La vicesecretaria general de Educación y Salud del Partido Popular y presidenta del PP de León, Ester Muñoz, ha solicitado este jueves al Gobierno central trabajar para que, como mínimo, el ERE planteado por AB Azucarera Iberia en el ámbito nacional y que afecta especialmente a la planta de La Bañeza «se quede» en un Erte, una propuesta que contará con el apoyo de todas las fuerzas políticas porque todas desean que la Azucarera continúe con su trabajo y su producción en La Bañeza.

Según ha explicado Muñoz, el momento actual es «muy duro» para la provincia por la situación que atraviesa la Azucarera y ha destacado que el PP «ha estado desde el principio» con el comité de empresa de los trabajadores de la planta. «Para el PP es muy importante mantener todos los puestos de trabajo directos y los accesorios a la empresa", ha recalcado.

La representante 'popular' se ha pronunciado de este modo en La Bañeza, donde ha explicado que el PP ha registrado dos PNL en el Congreso de los Diputados: una para que el Ejecutivo cumpla con el plan energético de la UE a fin de favorecer las condiciones de las empresas y otra para que la remolacha de la provincia de León pueda competir «en igualdad de condiciones» con las procedentes de terceros países.

Muñoz también ha expresado su apoyo a los trabajadores de la Azucarera de La Bañeza, con quienes se ha reunido este jueves y ha manifestado su respaldo al sector remolachero, «tan importante» para la provincia de León.

Por otra parte, la dirigente popular ha hecho un llamamiento «todos los demócratas» que acudan a la manifestación convocada por su partido el próximo domingo día 8 en Madrid para «rebelarse» contra «el Gobierno de las cloacas».

"Da igual a qué partido voten o qué ideología tengan porque hace mucho tiempo que esto dejó de ser una cuestión de partidos", ha subrayado, tras hacer un llamamiento a los ciudadanos para acudir a la concentración de Plaza de España bajo el lema 'mafia o democracia'. «Esto va de democracia o cloacas", ha insistido.