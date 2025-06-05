El PP de la Diputación apoya a los alcaldes de la comarca ante la crisis de Azucarera

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El PP de la Diputación de León ha trasladado este jueves a los alcaldes de la zona de La Bañeza su «indignación» ante el anuncio realizado por AB Azucarera Iberia de cerrar la fábrica leonesa, lo que supondrá un «duro golpe» para el empleo y para la actividad en la comarca y ha expresado su respaldo a los trabajadores y los agricultores afectados.

Los representantes del PP han recibido en la Institución provincial a una representación de alcaldes de la comarca a quienes, según ha el portavoz 'popular', David Fernández, han mostrado su respaldo ante la «enorme repercusión» que tendrá el cese de actividad de la planta en la actividad económica de la zona.

En este sentido, Fernández ha señalado que la provincia de León tiene una tradición ligada al cultivo de la remolacha que la convierte en la primera productora nacional, lo que supone «un agravante» para que sea, precisamente, la factoría de La Bañeza la que decidan cerrar «cuando es una fábrica rentable económicamente", según ha informado el PP en una nota.

David Fernández ha incidido en el apoyo a los alcaldes de la zona por el hecho de que sus municipios "se verán claramente afectados" y también a los agricultores, que han realizado "un gran esfuerzo" de modernización de este cultivo que formaba parte de las exigencias de rotación que exige la Unión Europea.

"La provincia de León, por su vinculación de años y años al cultivo de la remolacha azucarera que ha permitido disponer de varias fábricas no se merece este final", ha subrayado y ha recordado que la provincia ya ha pasado por el cierre de la azucarera de Santa Elvira y la de Veguellina.

No obstante, David Fernández se ha mostrado esperanzado con la posibilidad de que la intervención de la Junta de Castilla y León y el Gobierno central "revierta" la decisión que ha tomado la compañía británica con el fin de mantener la actividad industrial en La Bañeza.