Moción contra el cierre de la planta del Consejo Agrario Provincial

El Consejo Agrario Provincial, reunido en el Ayuntamiento de Santa Colomba de Somoza y presidido por el delegado territorial, Eduardo Diego, ha aprobado por unanimidad una moción en defensa del sector remolachero y en contra del cierre planteado por Azucarera en La Bañeza. La justificación de esta moción radica en que el cultivo de la remolacha azucarera «es estratégico", según el texto. Durante los últimos cinco años se ha pasado de cultivar 3.823 hectáreas en 2020 por 418 agricultores, a 10.473 hectáreas por 754 en 2024. "En 2024 León fue la provincia española con mayor superficie cultivada de remolacha azucarera", ha señalado Diego. El Consejo ha puesto de manifiesto cómo desde el punto de vista de la industria de transformación, la azucarera de La Bañeza lleva funcionando alrededor de cien años de forma ininterrumpida sustentando el cultivo en el campo, manteniendo una plantilla de trabajadores (160 personas empleados de forma directa en la azucarera) y favoreciendo la existencia de alrededor de un millar de puestos de trabajo indirectos relacionados con su actividad. La moción destaca la paradoja de que España produzca anualmente 640.000 toneladas de azúcar, se consumen 1.400.000 y, aun así, haya empresas como Ab Azucarera Iberia que anuncia un ERE para sus centros de trabajo y el cierre de la azucarera de La Bañeza. Por todo ello, los miembros del Consejo Agrario Provincial de León, ha acordado por unanimidad su oposición rotunda al cierre de la azucarera de La Bañeza planteado por la empresa Ab Azucarera Iberia, instando a la misma a que reconsidere sustituir el ERE inicialmente planteado por un Erte. Así, los miembros del consejo se han solidarizado con los trabajadores afectados y sus familias, al tiempo que han exigido a la empresa el mantenimiento de actividades industriales en paralelo a la azucarera.

Gastos de transporte

También han declarado estratégico el cultivo de remolacha azucarera en la provincia de León y han demandado de Ab Azucarera Iberia el mantenimiento de su actividad en el campo para que «el cultivo de remolacha no desaparezca» de las fincas de cultivo leonesas. En este contexto, han demandado a Ab Azucarera Iberia que, mientras persista esta situación, se haga cargo de la totalidad de los gastos de transporte de la remolacha producida en la provincia de León hasta la azucarera de Toro (Zamora), sin repercutir coste alguno a nuestros cultivadores. El Consejo Agrario también ha animado a la población a manifestarse este viernes en la Bañeza en defensa del sector remolachero y la planta.