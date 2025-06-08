La Bañeza realiza mejoras en las piscinas municipales

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de La Bañeza acomete trabajos de mejora en la piscina municipal, preparándola para su próxima apertura de cara a la campaña estival. Como ya se había anunciado, a las labores habituales de mantenimiento y acondicionamiento del recinto, se suman una serie de actuaciones específicas orientadas a la mejora de la zona de piscinas infantiles.

Estas obras, impulsadas desde la Concejalía de Medio Ambiente, que dirige Elena Baílez Lobato, han consistido en la instalación de nuevos juegos lúdicos en el área infantil, con el objetivo de enriquecer la experiencia de los más pequeños y ofrecer a las familias un espacio más completo y atractivo. Con esta iniciativa, el Consistorio reafirma su compromiso con la mejora continua de unas instalaciones que cada año son punto de encuentro y disfrute para vecinos y visitantes.

El alcalde, Javier Carrera, junto a la concejala responsable, ha visitado en los últimos días las instalaciones para supervisar el avance de los trabajos y la colocación final de los nuevos elementos. Asimismo, se han llevado a cabo intervenciones orientadas a optimizar el funcionamiento general del complejo, tales como la revisión del sistema hidráulico para reducir posibles pérdidas de agua y garantizar la máxima calidad del servicio.