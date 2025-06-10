Mañueco pedirá a Hereu que retrase el ERE en Azucarera

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se ha mostrado "receptivo" y es "consciente" del conflicto de Azucarera ante la situación que ha planteado la empresa al anunciar el cierre de su planta de La Bañeza motivo por el que se ha comprometido a dirigirse por escrito al ministro de Industria, Jordi Hereu, para que retrase el ERE.

Así lo ha detallado el miembro del Comité de Empresa de Azucarera en La Bañeza por CCOO Joaquín Pisabarro después de que los representantes de los trabajadores se hayan reunido con el jefe del Ejecutivo autonómico, quien ha trasladado su intención de convencer a la empresa para que paralice este conflicto pues de seguir adelante en los términos planteados sería "un golpe irreversible" para las comarcas afectadas.

Precisamente, Pisabarro se ha mostrado "confiado" en que todas las consejerías involucradas en este conflicto sean capaces de involucrarse" para resolver este problema sin que tenga ningún perjuicio para el tejido empresarial de las provincias de León, Zamora y Burgos.

"Se han mostrado receptivos y son conscientes de la situación", ha reconocido Pisabarro, quien ha considerado que la reunión ha sido "productiva". "Confío en que la administración haga lo que tiene que hacer y cumpla con su obligación que es "tratar de que no haya destrucción de empleo ni la pérdida de efectivos ni de bienes en el sector primario", ha subrayado.

PARALIZAR EL CIERRE

Por su parte, el presidente del Comité de Empresa de la Azucarera en La Bañeza, Benigno Pérez, en declaraciones a los medios tras mantener este martes una reunión con el jefe del Ejecutivo autonómico, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, ha remarcado la necesidad de negociar para que se paralice el cierre para defender el empleo en la Comunidad.

"Lo que nos deja la reunión es que el presidente de la Junta conoce el problema de raíz, sabe por dónde van los tiros y se ha comprometido a trabajar junto con los diferentes ministerios, ha detallado, al tiempo que ha señalado que durante el encuentro también se ha puesto de manifiesto que el Ejecutivo autonómico ya ha mantenido contactos con los ministerios del ramo para abordar la situación, si bien la empresa "no es receptiva" a tener contacto o conversaciones.

Precisamente, ha explicado que ha habido contacto con la ministra de Trabajo, quien se ha mostrado "receptiva" y ha solicitado más documentación para conocer la situación. De hecho, ha apuntado que el líder del Gobierno autonómico ha asegurado que se han establecido contactos con las organizaciones sindicales y se va a mantener una reunión con la Fundación Anclaje este viernes, 13 de junio, a las 10.00 horas.

"Lo que nos han trasladado es que se trabaja en varias líneas para mantener el empleo en La Bañeza y si esto no fuera posible buscar alguna inversión para la planta", ha indicado.

AVANCE POLÍTICO

A este respecto, el presidente del Comité de Empresa de la Azucarera en La Bañeza ha reconocido que se ha producido un "avance político" en relación con esta situación, si bien la empresa "no está muy receptiva".

Por ello ha remarcado la necesidad de "apurar" a los políticos para paralizar el ERE y activar un calendario "urgente" de reuniones y colaboraciones para lograr una solución.

La Fundación Anclaje se reunirá este viernes, 13 de junio, a instancias de la Federación de Industria de CCOO CyL, para intervenir en el conflicto de Azucarera ante la situación "tan preocupante" que ha planteado la empresa anunciado el cierre de su planta de La Bañeza (León) así como el recorte de plantillas en el resto ubicadas en Toro y Benavente (Zamora) y Miranda de Ebro (Burgos).