Piscina 'sin humo' en La Bañeza

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de La Bañeza ha acogido la firma del convenio de colaboración entre el consistorio y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), un acuerdo que establece la creación del primer espacio sin humo de la ciudad, ubicado en la piscina municipal de verano. Este espacio contará con señalización permanente en su entrada con el mensaje: “No al tabaco ni a los cigarrillos electrónicos”, como parte de la estrategia de concienciación en torno a los riesgos del tabaquismo.

En el acto han estado presentes el alcalde de La Bañeza, Javier Carrera; la concejal de Medio Ambiente, Elena Baílez; la concejal de Sanidad, Amada Moratinos; el presidente de la AECC en León, Estanislao de Luis Calabuig; así como miembros de la Junta Local de la asociación, encabezados por su presidente, José Manuel Pérez.

Durante su intervención, el alcalde expresó su agradecimiento a la AECC, tanto a su presidente provincial como a todos los miembros de la organización, destacando que desde el año 2023 se venía trabajando en esta iniciativa, que hoy se materializa como un paso firme en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Subrayó además la importancia de visibilizar los efectos nocivos del tabaquismo, como uno de los factores de riesgo más relevantes en el desarrollo del cáncer, y afirmó que este será el primer espacio libre de humo en La Bañeza, con la voluntad de extender esta señalización a otros lugares del municipio para fomentar una mayor concienciación social sobre la salud individual y colectiva.

Por su parte, la concejal de Medio Ambiente, Elena Baílez, explicó que la elección de la piscina municipal como primer espacio sin humo no es casual, ya que se trata de un entorno familiar frecuentado por niños y niñas, lo que refuerza el carácter pedagógico y protector de la medida.

En su intervención, el presidente provincial de la AECC, Estanislao de Luis Calabuig, subrayó que este tipo de acciones forman parte de una estrategia a largo plazo orientada a incrementar de forma progresiva los espacios sin humo, en la lucha contra una de las principales causas de enfermedades evitables. Destacó que el tabaco está relacionado con al menos quince tipos distintos de cáncer y recordó que si se lograra eliminar el tabaquismo, se reduciría en un tercio la incidencia de estos. Además, recalcó el objetivo marcado por la AECC de alcanzar para el año 2030 una generación libre de humo.

La firma del convenio culminó con el compromiso institucional por parte del Ayuntamiento de La Bañeza y la AECC de seguir colaborando activamente en la promoción de hábitos de vida saludables y en la sensibilización de la ciudadanía en torno a los riesgos del consumo de tabaco, reafirmando así su apuesta por una ciudad más saludable y comprometida con el bienestar de su población.