El fin de la azucarera de La Bañeza dejará pérdidas de 40 M€ al año en la comarca

La Asociación de Colegios Profesionales de León, ColproLeón, se ha reunido recientemente con representantes del comité de empresa de Azucarera, para abordar el anunciado cierre de la empresa, y con el alcalde de La Bañeza, Javier Carrera, que ha advertido de las consecuencias que esta decisión tendrá para la comarca, y que de entrada supondrá unas pérdidas que ascenderían a los 40 millones de euros al año.

En el encuentro el comité de empresa ha recordado que el planteamiento de un ERE en La Bañeza afectaría a 160 puestos de trabajo directos y 1.600 indirectos. Desglosando esta cifra, hacen referencia a 100 empleos fijos a jornada completa y otros 60 discontinuos en función de la campaña correspondiente.

El comité de empresa ha explicado además que por cada puesto de trabajo fijo se generan otros diez puestos, que se distribuyen en servicios auxiliares como talleres, mantenimiento de la propia fábrica, comercios de fitosanitarios, abonos, así como la hostelería de la zona, que presta servicio a los transportistas que diariamente atraviesan la zona realizando hasta 600 portes diarios. A esto se suman los propios agricultores, que suman unas 400 personas más empleadas en el sector de la remolacha.

El comité de empresa ha trasladado a ColproLeón que el cultivo de esta raíz genera «toda una cadena de prosperidad laboral y social en su entorno» ya que, para su procesado, se necesita «mano de obra cualificada como es el caso de la Azucarera de La Bañeza, la cual dispone de una plantilla consolidada donde los contratos de relevo dan paso a las nuevas generaciones de profesionales titulados». A este respecto, el comité destaca que en los dos últimos años se han incorporado ocho nuevos trabajadores con esta modalidad de contrato «que han apostado por residir en la zona, invirtiendo sus salarios en viviendas y construyendo un modelo de familia en torno al medio rural».

Los representantes de ColproLeón también han mantenido una reunión con el alcalde de La Bañeza, Javier Carrera, que ha puesto sobre la mesa el horizonte demográfico del municipio y ha hecho una radiografía de la situación actual: en la actualidad es una de las zonas de la provincia donde está creciendo el número de habitantes, hasta llegar a los 10.861 ciudadanos según el padrón municipal. Esto supone un crecimiento del 2,24% durante 2024.

Estos datos, recuerda ColproLeón, en una provincia como la nuestra, caracterizada por el fenómeno de la despoblación y el envejecimiento, suponen un punto de inflexión a todos los niveles.

Desde el Consistorio bañezano han trasladado a los representantes de ColproLeón la preocupación que genera en la zona el anuncio realizado desde Azucarera, «que daría un giro brusco e inesperado a la situación de crecimiento y estabilidad que actualmente existe en el territorio» y provocaría un retroceso demográfico.

Cabe recordar además que en la zona del Páramo se ha llevado a cabo una importante inversión (aproximadamente 450 millones de euros) para modernización del regadío, siendo una referencia en Castilla y León y en toda España.

