UPL dice que la edil de Vox de La Bañeza obtuvo una tarjeta de la ORA de forma irregular

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El grupo de la UPL de La Bañeza ha pedido la comparecencia inmediata de la concejala de Vox, Yolanda García López, para explicar por qué cuenta presuntamente con una tarjeta de residente para su vehículo de forma irregular, ya que no cumpliría con los criterios necesarios para su obtención. Denuncia que la edil contaría con esta tarjeta a pesar de que no estar empadronada y que su vehículo tampoco estaría domiciliado en la ciudad.